Львова-Белова: число обращений по вопросам ЕГЭ существенно снизилось

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Обращений по вопросам ЕГЭ в 2026 году поступило существенно меньше, чем в прошлые годы. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Обращений было немного, например, сравнивая с прошлыми годами, я могу сказать, что количество обращений существенно снизилось», — сказала Львова-Белова.
По ее наблюдениям, в 2026 году ЕГЭ проходит в относительно спокойной обстановке по сравнению с 2025 годом, когда «ситуация была напряженная». Львова-Белова отметила, что аппарат детского омбудсмена работает по обращениям, связанным со сдачей единого госэкзамена, в тесной связке с Рособрнадзором.
«Коллеги держат руку на пульсе. И те обращения, которые поступают к нам, мы обязательно отправляем и в Рособрнадзор, чтобы они со своей стороны тоже контролировали и учитывали те особенности, которые возникают», — сказала омбудсмен. Она отметила, что полностью итоги можно будет подвести после окончания всех экзаменов.
Основной период ЕГЭ-2026 завершается 19 июня. 22−25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов, а 8 и 9 июля — дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника.