Львова-Белова: число обращений по вопросам ЕГЭ существенно снизилось

«Коллеги держат руку на пульсе. И те обращения, которые поступают к нам, мы обязательно отправляем и в Рособрнадзор, чтобы они со своей стороны тоже контролировали и учитывали те особенности, которые возникают», — сказала омбудсмен. Она отметила, что полностью итоги можно будет подвести после окончания всех экзаменов.