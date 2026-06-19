ФИФА удовлетворила просьбу Тухеля изменить расположение фотографов во время гимнов

По данным источника, после получения информации от нескольких человек, включая Тухеля, ФИФА изменила свое отношение и приняла решение, которое используется на других турнирах. Фотографы теперь будут располагаться компактнее ближе к центральной линии поля. Тренерские штабы сборных больше не обязаны оставаться перед скамейками запасных, им разрешено перемещаться в сторону от фотографов для беспрепятственного обзора команд вокруг центрального круга.