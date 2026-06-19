ФИФА удовлетворила просьбу Тухеля изменить расположение фотографов во время гимнов

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила просьбу главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов на чемпионате мира. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.
18 июня сборная Англии со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа. После матча Тухель пожаловался в ФИФА на то, что во время исполнения гимнов не мог видеть игроков своей команды из-за стены фотографов.
По данным источника, после получения информации от нескольких человек, включая Тухеля, ФИФА изменила свое отношение и приняла решение, которое используется на других турнирах. Фотографы теперь будут располагаться компактнее ближе к центральной линии поля. Тренерские штабы сборных больше не обязаны оставаться перед скамейками запасных, им разрешено перемещаться в сторону от фотографов для беспрепятственного обзора команд вокруг центрального круга.
Стадион в Далласе, на котором прошел матч сборных Англии и Хорватии, является домашней ареной для клуба Национальной футбольной лиги «Даллас Каубойз». Арена для матчей по американскому футболу меньше размерами, чем для футбола.