Выставленный на торги пакет тамбовского «Амбер Талвиса» не нашел покупателя

Изъятый у «Амбер Талвис» пакет акций включен в приватизационный план на 2026−2028 года. Само предприятие — один из ведущих игроков спиртового рынка РФ с суточной производительностью 10 тыс. декалитров. На заводе выпускают этанол марок «Люкс» и «Альфа» для алкогольной отрасли, а годовая выручка компании оценивалась в 1,5 млрд рублей.