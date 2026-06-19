Вэнс: Запад «потерял веру» после распада СССР

По его словам, за десятилетия после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза вера постепенно ушла из общественной жизни в Северной Америке и Европе. Он считает, что Запад утратил не только религиозную основу, но и понимание целей, ради которых выстраивалась послевоенная система ценностей.