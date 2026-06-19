Вэнс: Запад «потерял веру» после распада СССР

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что западные страны утратили христианские основы своей культуры и цивилизации после распада СССР. Об этом говорится в его новой книге, с которой ознакомились в СМИ.
Речь идёт о работе «Причастие: поиск пути обратно к вере», которая поступила в продажу во вторник. В книге Вэнс описывает собственное обращение в католицизм и рассуждает о месте религии в современном обществе.
По его словам, за десятилетия после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза вера постепенно ушла из общественной жизни в Северной Америке и Европе. Он считает, что Запад утратил не только религиозную основу, но и понимание целей, ради которых выстраивалась послевоенная система ценностей.
Отдельно Вэнс, рассуждая о Мюнхенской конференции 2024 года, утверждает, что в западной политической среде религия была заменена секулярным либерализмом. По его мнению, при сохранении идеи прав человека была утрачена их прежняя духовная опора.
Он также описывает свои впечатления от участников международных встреч, заявляя, что отказ от религиозного компонента в политических союзах и декларациях, по его оценке, повлёк за собой более широкие изменения в западной цивилизационной модели.
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