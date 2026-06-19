Мадьяр добился удаления из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины

«Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — написал политик в социальной сети.
Напомним, 15 июля на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия два года препятствовала этому процессу.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы. По его словам, объем европейского законодательства и глубина интеграционных требований постоянно растут.
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