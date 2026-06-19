Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр добился удаления из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины

Премьер Венгрии заявил о корректировке декларации ЕС по вопросу Украины.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что лично добился исключения из итоговой декларации заседания Евросоюза положения об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

«Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — написал политик в социальной сети.

Напомним, 15 июля на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия два года препятствовала этому процессу.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы. По его словам, объем европейского законодательства и глубина интеграционных требований постоянно растут.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше