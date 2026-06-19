В ГД предложили возмещать военным часть трат при получении второго образования

Депутаты отметили, что офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют право на обучение в гражданских организациях среднего и высшего образования по очно-заочной и заочной формах обучения. Для таких студентов установлен перечень социальных гарантий, в том числе учебный отпуск. Однако, подчеркивается в письме, в процессе учебы военнослужащие вынуждены расходовать значительные средства на проживание и проезд в период прохождения аттестации и вступительных испытаний.