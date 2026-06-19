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Закон об оружии рухнул: дело Хантера Байдена под ударом

Верховный суд США, как следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости, признал несостоятельным закон, запрещающий владение оружием лицам, употребляющим марихуану.

Верховный суд США, как следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости, признал несостоятельным закон, запрещающий владение оружием лицам, употребляющим марихуану. Норма применялась в том числе в деле, связанном с сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером Байденом.

Решение было принято после рассмотрения спора, который поступил в высшую судебную инстанцию США после позиции Апелляционного суда Пятого округа. Он не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока для мужчины, признавшегося во владении оружием при регулярном употреблении марихуаны.

В материалах дела отмечалось, что исторические нормы, на которые ссылалось обвинение, применялись в иных условиях и в отношении других категорий лиц. Суд указал, что их использование в данном случае признано некорректным, а решение апелляционной инстанции подтверждено.

Отдельно суд пришёл к выводу, что подобное применение закона затрагивает положения Второй поправки к Конституции США, гарантирующей право на хранение и ношение оружия.

В деле также упоминался эпизод, связанный с обвинениями против Хантера Байдена в штате Делавэр, где речь шла о владении пистолетом в период употребления запрещённых веществ. Позднее, как отмечается в исходных данных, Джо Байден помиловал сына до завершения президентского срока.

Дополнительно отмечается, что решение Верховного суда фактически подтверждает пересмотр правовой практики применения норм об оружии и употреблении запрещённых веществ, на которых строились претензии обвинения в подобных делах.

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