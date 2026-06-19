Полиция Нидерландов задержала подростка по подозрению в убийстве родителей

Ранее жительница США имитировала беременность, а после убила подругу и вырезала из нее нерожденного ребенка, чтобы выдать младенца за своего. По информации журнала, инцидент произошел в 2020 году в Техасе. Тейлор Рене Паркер жестоко убила свою беременную подругу Риган Мишель Симмонс-Хэнкок. У Паркер было двое детей, но ранее ей удалили матку, поэтому она больше не могла забеременеть.