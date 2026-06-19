Полиция Нидерландов задержала подростка по подозрению в убийстве родителей

В Нидерландах полиция задержала 13-летнего ребенка по подозрению в причастности к убийству собственных родителей. Об этом сообщает телеканал RTL.
Тела 53-летних мужчины и женщины были обнаружены ночью в их доме в населенном пункте Меерстад (провинция Гронинген). Полиция сразу пришла к выводу, что речь идет об убийстве. По подозрению в причастности задержан 13-летний ребенок пары. Другие подробности не уточняются.
Дом расположен в небольшом жилом квартале, незадолго до трагедии он был продан. Район оцеплен, на месте работают экстренные службы. Соседи рассказали, что ночью со стороны дома раздался громкий хлопок, похожий на выстрел, однако полиция не обнаружила признаков стрельбы. Расследование продолжается, не исключены новые задержания, передает ТАСС.
Ранее жительница США имитировала беременность, а после убила подругу и вырезала из нее нерожденного ребенка, чтобы выдать младенца за своего. По информации журнала, инцидент произошел в 2020 году в Техасе. Тейлор Рене Паркер жестоко убила свою беременную подругу Риган Мишель Симмонс-Хэнкок. У Паркер было двое детей, но ранее ей удалили матку, поэтому она больше не могла забеременеть.