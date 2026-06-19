Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры ЕС призвали нарастить оборонную готовность Европы к 2030 году

В Европе намерены усилить защиту сухопутных, воздушных и морских границ Союза.

Источник: Комсомольская правда

Главы стран ЕС договорились о необходимости наращивать военные возможности Союза и к 2030 году существенно повысить его обороноспособность.

«Перед лицом серьезных угроз безопасности и вызовов… оборонная готовность Европы должна быть решительно усилена к 2030 году», — говорится в сообщении по итогу саммита.

Главы государств и правительств ЕС заявили о необходимости оперативно закрыть ключевые недостатки в военном потенциале, снизить зависимость от внешних поставщиков и ускорить реализацию уже утвержденных инициатив в области обороны.

Отдельно в итоговом заявлении говорится о важности укрепления защиты всех видов границ Евросоюза: наземных, воздушных и морских.

При этом европейские лидеры подтвердили, что для государств, состоящих в НАТО, основой совместной обороны продолжает оставаться Североатлантический альянс.

Кроме этого, на саммите ЕС не пришли к решению по кандидатуре переговорщика с Россией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше