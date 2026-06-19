Ранее KP.RU сообщал, что ограничительные меры западных стран наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.