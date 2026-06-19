Швейцария обыграла Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1 на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Для Швейцарии победа стала первой за все время участия в ЧМ.
В составе сборной Швейцарии голы забили: полузащитник Йоан Манзамби, оформивший дубль (74-я и 90-я минуты), нападающий Рубен Варгас (84«) и полузащитник Гранит Джака, реализовавший пенальти (97»). У сборной Боснии и Герцеговины единственным забитым мячом отметился хавбек Эрмин Махмич (93"). На 80-й минуте красную карточку получил боснийский защитник Тарик Мухаремович.
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