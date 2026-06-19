Мошенники обещают выпускникам выдать результаты ЕГЭ раньше официальных

Итоги основного периода единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии уже подвели в России. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас выпускники ожидают результаты по математике и другим предметам по выбору.
В связи с чем в Минпросвещения России напомнили, что с результатами можно ознакомиться, только обратившись к официальным источникам. Все жалобы на получение подозрительных сообщений отслеживаются специалистами ведомства.
— Обращаем внимание родителей и выпускников, что мошенники рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, заманивая якобы возможностью раньше всех проверить баллы ЕГЭ. Минпросвещения России призывает доверять только официальным источникам информации, — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и добавил, что ведомство продолжает мониторинг по выявлению ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о результатах экзаменов.
На данный момент 100 баллов набрали 5 263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов. Напомним, в Хабаровском крае по итогам четырех сданных экзаменов насчитывается 21 стобалльный результат.