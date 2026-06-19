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В Хабаровске гостевой маршрут приведут к единому виду

Документ, подготовленный краевым минтрансом, уточняет, какие участки и какие виды работ будет брать на себя правительство края, а какие обязанности останутся за городской администрацией.

В Хабаровске продолжат благоустраивать «гостевой маршрут» — главную городскую линию, которая связывает аэропорт, исторический центр и железнодорожный вокзал. Изменения в законопроект о содержании этих дорог обсудили в Законодательной думе Хабаровского края.

Речь идёт о тех улицах, по которым чаще всего едут гости краевой столицы. Именно этот маршрут первым формирует впечатление о городе: от въезда из аэропорта до центральных кварталов и вокзала.

Документ подготовило министерство транспорта региона. Он уточняет, какие участки и какие виды работ будет брать на себя правительство края, а какие обязанности останутся за городской администрацией.

В законопроекте должны прописать точные границы улиц и конкретный перечень работ. Это нужно, чтобы не было споров, кто отвечает за уборку, ремонт, содержание и внешний вид ключевых городских дорог.

Отдельный акцент сделан на облике маршрута. В планах на 2027 год — художественное и ландшафтное оформление, озеленение и приведение пространства вдоль дороги к более цельному виду.

Участники совещания предварительно поддержали законопроект. Его хотят рассмотреть оперативно, чтобы заранее развести зоны ответственности и избежать финансовых рисков при содержании дорог.