В Хабаровске гостевой маршрут приведут к единому виду

В Хабаровске продолжат благоустраивать «гостевой маршрут» — главную городскую линию, которая связывает аэропорт, исторический центр и железнодорожный вокзал. Изменения в законопроект о содержании этих дорог обсудили в Законодательной думе Хабаровского края.
Речь идёт о тех улицах, по которым чаще всего едут гости краевой столицы. Именно этот маршрут первым формирует впечатление о городе: от въезда из аэропорта до центральных кварталов и вокзала.
Документ подготовило министерство транспорта региона. Он уточняет, какие участки и какие виды работ будет брать на себя правительство края, а какие обязанности останутся за городской администрацией.
В законопроекте должны прописать точные границы улиц и конкретный перечень работ. Это нужно, чтобы не было споров, кто отвечает за уборку, ремонт, содержание и внешний вид ключевых городских дорог.
Отдельный акцент сделан на облике маршрута. В планах на 2027 год — художественное и ландшафтное оформление, озеленение и приведение пространства вдоль дороги к более цельному виду.
Участники совещания предварительно поддержали законопроект. Его хотят рассмотреть оперативно, чтобы заранее развести зоны ответственности и избежать финансовых рисков при содержании дорог.