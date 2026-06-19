Кубок мэра города по плаванию разыграли в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги Кубка мэра города по плаванию. В течение трех дней в бассейне «Наутилус-Южный» соревновались более 260 спортсменов из спортивных школ и клубов краевого центра и Амурска. По традиции большинство медалей турнира, в том числе и золотых, завоевали воспитанники хабаровской СШОР «Дельфин», сообщает пресс-служба спортшколы.
«Спортсмены соревновались в дисциплинах: брасс, вольный стиль, плавание на спине, баттерфляй и комплексное плавание. Дистанции: 50, 100, 200 и 400 метров. На полтинниках была применена западная схема проведения соревнований: утром предварительные заплывы, после обеда — финальные. Всего было разыграно 32 комплекта наград в двух возрастных группах: мужчины и женщины 14 лет и старше, юноши и девушки 12−13 лет», — говорится в сообщении.
Воспитанники хабаровской школы «Дельфин» завоевали больше всех медалей — 30 (15— золотых, 7-серебряных, 8 — бронзовых). На втором месте по количеству наград пловцы хабаровского «СвимСтарс» (13 медалей) и на третьем ЦСКА (12 медалей).
По две золотых медали из трех возможных на различных дистанциях завоевали: Петр Клевцов, Артем Овсянников, Марк Пожидаев, Ульяна Рябкова (СШОР «Дельфин»), Владислав Стецура из «Наутилуса-Южный», Денис Чехарев из «РедСвимКлаб», Виктор Китаев из «СвимСтарс», Арина Коншина из ФОК.
«Кубок мэра уже традиционно становится кузницей мастеров. Ежегодно на этих стартах мы открываем новых звезд, которые приближаются к нормативу мастера спорта. Когда-то свои первые лучшие результаты на этих соревнованиях показали воспитанники “Дельфина” Матвей Пашинцев и Петр Клевцов, а сегодня они получили из рук мэра города значки и удостоверения “Мастера спорта России”. Большинство лидеров стартовало на этом турнире. Для ребят, которые скоро отправятся на первенство страны и спартакиаду учащихся России, этот старт был последней проверкой сил, которую они прошли достойно. Классные получились соревнования. Много эмоций и шума на трибунах во время заплывов младших спортсменов, много по-настоящему сильных результатов, выполнений разрядов от второго взрослого и ниже. В числе медалистов оказались ребята всех хабаровских и приезжих клубов и спортивных школ», — рассказал главный секретарь соревнований, тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.
Лучшими спортсменами турнира стали воспитанники «Дельфина»: Ульяна Рябкова, Петр Клевцов, Марк Пожидаев, а также Арина Коншина из хабаровского ФОК.
Ближайшие крупные соревнования по плаванию — Первенство России среди юношей и девушек стартует 15 июля в Уфе, и среди юниоров и юниоров — 21 июля в Калуге.