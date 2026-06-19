Кубок мэра города по плаванию разыграли в Хабаровске

«Кубок мэра уже традиционно становится кузницей мастеров. Ежегодно на этих стартах мы открываем новых звезд, которые приближаются к нормативу мастера спорта. Когда-то свои первые лучшие результаты на этих соревнованиях показали воспитанники “Дельфина” Матвей Пашинцев и Петр Клевцов, а сегодня они получили из рук мэра города значки и удостоверения “Мастера спорта России”. Большинство лидеров стартовало на этом турнире. Для ребят, которые скоро отправятся на первенство страны и спартакиаду учащихся России, этот старт был последней проверкой сил, которую они прошли достойно. Классные получились соревнования. Много эмоций и шума на трибунах во время заплывов младших спортсменов, много по-настоящему сильных результатов, выполнений разрядов от второго взрослого и ниже. В числе медалистов оказались ребята всех хабаровских и приезжих клубов и спортивных школ», — рассказал главный секретарь соревнований, тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.