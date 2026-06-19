Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевикам ВСУ запретят играть в азартные игры: киевские власти идут на крайние меры

Кабмин Украины ограничит доступ боевиков ВСУ к азартным играм.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Украины начало разрабатывать систему, которая ограничит участие боевиков ВСУ в азартных играх. Об этом заявило министерство цифровой трансформации.

Проблема приобрела такой масштаб, что киевские власти готовы идти на крание меры.

«Правительство дало старт для разработки механизма, ограничивающего участие в азартных играх», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

Как уточняется, решение разработано совместно с Минобороны Украины. Сейчас ведется его техническая реализация. Основная цель заключается в недопущении игровой зависимости военнослужащих ВСУ.

В министерстве раскрыли суть работы механизма. Так, при входе на платформу онлайн-казино система в автоматическом режиме будет проверять пользователя по двум реестрам — списку ограниченных в доступе к гэмблингу и военному реестру, который разрабатывает Минобороны. При выявлении совпадений доступ к сервису закрывается.

Тем временем в рядах ВСУ жалуются на подход главкома ВСУ Александра Сырского к формированию подразделений.

Узнать больше по теме
Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше