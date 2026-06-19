Боевикам ВСУ запретят играть в азартные игры: киевские власти идут на крайние меры

В министерстве раскрыли суть работы механизма. Так, при входе на платформу онлайн-казино система в автоматическом режиме будет проверять пользователя по двум реестрам — списку ограниченных в доступе к гэмблингу и военному реестру, который разрабатывает Минобороны. При выявлении совпадений доступ к сервису закрывается.