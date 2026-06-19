Британский курьер Amazon сдавал экзамены за студентов и попал в тюрьму

О его нелегальной деятельности стало известно в феврале 2023 года, когда студент Ливерпульского университета сдал преподавателю флешку с курсовой. С помощью цифрового инструмента выяснилось, что работу написал не студент, а Аднан, получивший за услугу 14 тысяч фунтов. На флешке нашли логины и пароли более 100 студентов.