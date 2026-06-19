Британский курьер Amazon сдавал экзамены за студентов и попал в тюрьму

В Великобритании 43-летний курьер Amazon Шахид Аднан, имеющий степень кандидата технических наук, помогал студентам сдавать экзамены и заработал на этом более 2,4 миллиона фунтов стерлингов, но в итоге оказался в тюрьме. Об этом в среду, 17 июня, сообщает Daily Mail.
О его нелегальной деятельности стало известно в феврале 2023 года, когда студент Ливерпульского университета сдал преподавателю флешку с курсовой. С помощью цифрового инструмента выяснилось, что работу написал не студент, а Аднан, получивший за услугу 14 тысяч фунтов. На флешке нашли логины и пароли более 100 студентов.
Аднан входил в компьютерную систему вуза под чужими именами и сдавал работы за учащихся по всей стране. При обыске в его доме нашли пачки наличных, на счетах и в PayPal — более 2,4 миллиона фунтов. Он владел двумя дорогими авто и возил семью в дорогие отпуска.
Мужчина признал вину в мошенничестве, несанкционированном доступе к системе и отмывании денег. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы, отметив, что его схема подорвала доверие к высшему образованию. Аднан, который теперь работает водителем Uber, лишится незаконного заработка по решению суда, говорится в сообщении.
Ранее студентку четвертого курса Московского международного университета отчислили из вуза после того, как антиплагиат показал, что ее диплом более чем на 40 процентов написан с помощью искусственного интеллекта.