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В Роспотребнадзоре сообщили о некачественных икре и кондитерских изделиях

Более 11% исследованных ведомством в 2025 году банок икры не соответствовали нормам.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор в 2025 году провел 1 149 849 исследований проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, часть из них не соответствовала обязательным требованиям по микробиологическим показателям, в том числе не отвечали стандартам качества 11,6% банок икры и 4,6% кондитерских изделий. Это следует из данных ведомства, которые изучил ТАСС.

«В 2025 году из 1 149 849 исследованных проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по микробиологическим показателям не соответствовали обязательным требованиям 46 346 проб (4,03%) в 19 группах пищевой продукции. Наибольший удельный вес проб, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, отмечается в следующих группах продукции: рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них — 6,0% (из 24 910 исследованных), в том числе икра — 11,6% (из 276 исследованных); кондитерские изделия — 4,6% (из 40131 исследованной); птица, яйца и продукты их переработки — 4,5% (из 55 793 исследованных)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также в антирейтинг попали кулинарные изделия — 4,4% (из 62 2491 исследованной), за счет кулинарной продукции, выработанной по нетрадиционной технологии (из 3485 исследованных); мясо и мясные продукты (кроме птицы) — 4,3% (из 71 577 исследованных).

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди проб, не соответствующих требованиям по содержанию патогенных микроорганизмов, примерно в 65% были обнаружены возбудители сальмонеллеза.

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