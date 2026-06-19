Телеведущая извинилась перед Месси за публикацию новости о смерти его отца

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /ТАСС/. Аргентинская актриса и телеведущая Флоренсия Пенья извинилась перед семьей восьмикратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира — 2022 в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси за публикацию новости о смерти его отца, Хорхе Месси. Об этом она сообщила в соцсети X.
Ранее ТАСС сообщал, что Хорхе Месси проходит лечение в связи с проблемами со здоровьем, но находится в благоприятном состоянии. 17 июня газета La Opinion сообщила, что причиной слез Месси после первого гола в матче чемпионата мира против команды Алжира (3:0) могла стать болезнь отца.
«Я приношу извинения семье Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, они переживают, — написала Пенья. — Я очень стыжусь того, что стала причиной этой боли. Хотела бы уточнить, что эта ложная информация, якобы проверенная, была предоставлена мне во время прямого эфира продюсерами программы. Тем не менее беру на себя ответственность за эту ошибку. Я ошиблась, приношу извинения от всего сердца».
Ранее семья Месси опубликовала заявление, в котором выразила озабоченность «по поводу отсутствия чувствительности, уважения и деликатности, с которыми некоторые лица обращались с сугубо частным делом семьи» и попросила отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси стал автором хет-трика в стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026. Аргентинец повторил рекорд турнира по числу голов, сравнявшись с немцем Мирославом Клозе.