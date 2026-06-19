Телеведущая извинилась перед Месси за публикацию новости о смерти его отца

«Я приношу извинения семье Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, они переживают, — написала Пенья. — Я очень стыжусь того, что стала причиной этой боли. Хотела бы уточнить, что эта ложная информация, якобы проверенная, была предоставлена мне во время прямого эфира продюсерами программы. Тем не менее беру на себя ответственность за эту ошибку. Я ошиблась, приношу извинения от всего сердца».