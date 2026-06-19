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ЕС возложил на Россию ответственность за все инциденты с беспилотниками

В итоговом заявлении саммита ЕС обвинили Россию в нарушениях с БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

По итогам саммита Евросоюза его участники фактически голословно возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС, независимо от их фактического происхождения.

В итоговом заявлении Европейского совета говорится об «осуждении многочисленных нарушений границ государств ЕС беспилотниками» как в воздушном пространстве, так и на море. При этом в документе отмечается, что «Россия несет полную ответственность за все последствия».

В тексте при этом отсутствуют упоминания об украинском происхождении ряда морских беспилотников, оказавшихся в европейских водах в последние недели, а также большинства летательных аппаратов, зафиксированных в странах Балтии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому индульгенцию на использование переданных вооружений без ограничений, и теперь не должны удивляться прилетам по их территориям.

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