Медведица Майка из Приморья прошла ветконтроль и готовится вылететь в новый дом

На условия содержания медведицы по кличке Майка (сокращение от имени Майя) на территории села Иннокентьевка Приморского края обратили внимание зоозащитники и местные жители, затем проверку инициировала Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура. В региональном правительстве поясняли, что животное является частной собственностью — приобретено физическим лицом в 2015 году в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Зверя купили у цирка шапито и использовали для испытаний охотничьих собак — породистых лаек.