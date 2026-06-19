Медведица Майка из Приморья прошла ветконтроль и готовится вылететь в новый дом

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Медведицу из Приморского края, которую долгое время содержали в клетке в селе Иннокентьевка, готовятся переправить в новый дом в Московской области — животное находится в аэропорту Владивостока. Об этом сообщили в соцсетях парка-приюта «Земля прайда».
«Мы в аэропорту. Майя прошла ветконтроль. Скоро полетим домой», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС писал, что вылет рейса «Аэрофлота» с животным на борту рассчитывали организовать до 20 июня. Медведицу передали представителям парка в Уссурийском городском округе волонтеры после продолжавшихся несколько дней поисков. По предварительной информации, ее местоположение выяснили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Подробности этой операции до сих пор не разглашаются.
На условия содержания медведицы по кличке Майка (сокращение от имени Майя) на территории села Иннокентьевка Приморского края обратили внимание зоозащитники и местные жители, затем проверку инициировала Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура. В региональном правительстве поясняли, что животное является частной собственностью — приобретено физическим лицом в 2015 году в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Зверя купили у цирка шапито и использовали для испытаний охотничьих собак — породистых лаек.
11 июня стало известно, что медведицы не оказалось на привычном месте, волонтеры предположили, что животное увезли хозяева. 17 июня волонтер Яна Поздняк рассказала, что Майку удалось отыскать и вскоре ее отправят в парк-приют «Земля прайда». Директор парка Виктор Агафонов пояснил, что медведица физически здорова, по предварительной оценке, однако находится в плохом психоэмоциональном состоянии.