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В Сети определили победителя в войне США против Ирана

«Википедия» назвала Иран победителем в войне с США и Израилем.

Источник: Комсомольская правда

На сайте онлайн-энциклопедии «Википедия» Иран указан как сторона, одержавшая победу в конфликте с США и Израилем.

«Результат — победа Ирана», — говорится на сайте.

Согласно статье, противоборствующими сторонами указаны США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт с одной стороны, а с другой — Иран вместе с «Осью сопротивления».

18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Текст меморандума включает в себя 14 пунктов. Подписание документа подтвердил президент США Дональд Трамп. Документ рассматривается в качестве временного соглашения и фактически фиксирует прекращение боевых действий.

Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков назвал мирную сделку США с Ираном победой здравого смысла. При этом эксперт добавил, что меморандум не означает окончание войны между странами.

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