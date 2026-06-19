Общежития двух колледжей отремонтируют в Хабаровском крае

Капитальный ремонт продолжается в общежитиях Хабаровского технологического колледжа и Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре. Работы идут по федеральному проекту «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В прошлом году уже обновили общежитие № 1 Хабаровского технологического колледжа — помещения не ремонтировали почти 49 лет. Теперь очередь за вторым общежитием: работы завершат к началу учебного года. В Комсомольске-на-Амуре капитально обновят общежитие авиастроительного колледжа 1958 года постройки. Там заменят кровлю, инженерные сети, электрику, пожарную сигнализацию, установят новую мебель. Завершить ремонт планируют до 30 октября. Также в общежитиях скоро появятся новые комнаты, отремонтированные санузлы и удобная инфраструктура.