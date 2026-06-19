ЛДПР предложила централизовать закупки лекарств через единое управление

По его словам, отсутствие льготных препаратов в аптеках нередко связано с неэффективной организацией закупок на региональном уровне.
«ЛДПР неоднократно предлагала создать Главное аптечное управление при министерстве здравоохранения и проводить все закупки централизованно у фармацевтических заводов без посредников и перекупов», — сказал Леонов.
По его мнению, такая система позволит снизить стоимость лекарств и расширить обеспечение льготных категорий граждан необходимыми препаратами. «При этом снизим стоимость лекарств, что позволит обеспечить препаратами большее число льготников», — отметил он.
О форуме.
Организованный ЛДПР Всероссийский форум пациентов пройдет в Москве 19 июня. Площадка объединит пациентов, врачей, юристов, представителей общественных организаций и экспертов для обсуждения наиболее острых проблем российского здравоохранения. В центре внимания — доступность медицинской помощи, обеспечение льготными лекарствами, соблюдение прав пациентов и развитие медицинской инфраструктуры. По итогам форума планируется сформировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.