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ЛДПР предложила централизовать закупки лекарств через единое управление

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что отсутствие льготных препаратов в аптеках нередко связано с неэффективной организацией закупок на региональном уровне.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЛДПР предлагает создать Главное аптечное управление при Минздраве РФ и централизовать закупки лекарств напрямую у производителей. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в преддверии организованного ЛДПР Всероссийского форума пациентов.

По его словам, отсутствие льготных препаратов в аптеках нередко связано с неэффективной организацией закупок на региональном уровне.

«ЛДПР неоднократно предлагала создать Главное аптечное управление при министерстве здравоохранения и проводить все закупки централизованно у фармацевтических заводов без посредников и перекупов», — сказал Леонов.

По его мнению, такая система позволит снизить стоимость лекарств и расширить обеспечение льготных категорий граждан необходимыми препаратами. «При этом снизим стоимость лекарств, что позволит обеспечить препаратами большее число льготников», — отметил он.

О форуме.

Организованный ЛДПР Всероссийский форум пациентов пройдет в Москве 19 июня. Площадка объединит пациентов, врачей, юристов, представителей общественных организаций и экспертов для обсуждения наиболее острых проблем российского здравоохранения. В центре внимания — доступность медицинской помощи, обеспечение льготными лекарствами, соблюдение прав пациентов и развитие медицинской инфраструктуры. По итогам форума планируется сформировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

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