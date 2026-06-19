В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров

Депутат подчеркнул, что изменения будут вводиться поэтапно: с 1 сентября 2026 года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, с 1 сентября 2027 года — банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 миллионов рублей, а с 1 сентября 2028 года — все банки и продавцы с выручкой более 20 миллионов рублей.