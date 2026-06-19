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В Волгоградском парке начали испытывать «Прыжок в небо»

Специалисты закончили монтаж нового аттракциона и готовятся к вводу его в эксплуатацию.

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде кипит подготовка к запуску аттракциона «Прыжок в небо». Деталями процесса поделились сотрудники ЦПКиО.

Специалисты уже смонтировали не только башню нового развлекательного оборудования, но и пассажирскую платформу. И уже приступили к тестированию аттракциона с грузом. Эта процедура необходима для проверки перед дальнейшей сертификацией и постановкой на учет.

При этом развитие парка не останавливается на новых аттракционах — меньше месяца назад там родилась первая альпака.