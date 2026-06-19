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UKMTO снизило уровень угрозы в Ормузском проливе до умеренного

Угроза для судоходства в Ормузском проливе ослабла после соглашений США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Уровень угрозы для судов, проходящих через Ормузский пролив, снижен до «умеренного». Об этом сообщило британское Управление морских торговых операций (UKMTO) после подписания меморандума между США и Ираном.

При этом ведомство предупредило судоходные компании о наличии мин, а также о присутствии военно-морских сил в районе пролива на фоне продолжающихся операций по разминированию.

UKMTO отмечает вероятность скопления торговых судов на транзитных маршрутах, а военные корабли будут оставаться поблизости для обеспечения безопасности движения. Уровень угрозы в акватории ранее оценивался как «критический».

Как писал KP.RU, США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела.

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