В Индустриальном районе Хабаровска близится к концу капитальный ремонт двух школ — № 70 и № 87. В одной из них работы выполняют по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети», другую ремонтируют за счёт городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Эти две школы — под пристальным контролем администрации города. Наша задача, чтобы 1 сентября в этих школах прозвенел первый звонок. Подрядчики это понимают. Сейчас мною установлен практически еженедельный контроль за ремонтом школ», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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В семидесятой школе за счёт бюджета Хабаровска уже заменены все окна, смонтирована новая система теплоснабжения, обновлены полы. Сейчас идут отделочные работы. Ремонт обошёлся городу примерно в 115 миллионов рублей. Она будет готова принять учеников 1 сентября.
Зданию восемьдесят седьмой школы — больше полувека, в январе там начался первый капитальный ремонт. Полностью обновляют системы отопления, электро— и водоснабжения, меняют кровлю и фасад. На ремонт выделено более 143 миллионов рублей. Школа готова примерно на 80%, подрядчик обещает сдать её к 1 сентября — вместо заявленного ранее ноября.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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Школа № 87 ремонтируется по госпрограмме «Модернизация школьных систем» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Программа “Модернизация школьных систем образования” включает 14 обязательных видов работ, которые нужно провести до сдачи в эксплуатацию. Это в первую очередь все жизнеобеспечивающие системы, тепло-, электро-, водоснабжение, канализация и система безопасности», — сказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что к началу учебного 238 школ в Хабаровском крае получат новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. Из федерального бюджета на это выделено более 38 млн рублей.