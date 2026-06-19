Сергей Кравчук: 1 сентября в школах № 70 и № 87 прозвенит первый звонок

Зданию восемьдесят седьмой школы — больше полувека, в январе там начался первый капитальный ремонт. Полностью обновляют системы отопления, электро— и водоснабжения, меняют кровлю и фасад. На ремонт выделено более 143 миллионов рублей. Школа готова примерно на 80%, подрядчик обещает сдать её к 1 сентября — вместо заявленного ранее ноября.