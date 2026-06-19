Амурский тигр стал символом международной космической экспедиции

— Позывной нашего экипажа — Тигрис. Как мы видим на нашей эмблеме, он символизирует тигра — это сильная кошка, стремящаяся к достижению своих целей со спокойным лицом. Это также амурский тигр, которого мы оберегаем на нашей планете от вымирания, чтобы сохранить этот вид, — рассказала космонавт Анна Кикина.