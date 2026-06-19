Амурский тигр стал символом международной космической экспедиции

В июле амурский тигр полетит в космос: изображение хищника стало частью эмблемы экипажа миссии МКС-75, имеющего позывной «Тигрис», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Еще одна часть эмблемы — судно «Тигрис» исследователя Тура Хейердала. Запуск миссии планируется 14 июля, в состав экипажа вошел хабаровский космонавт Петр Дубров, а также Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.
— Позывной нашего экипажа — Тигрис. Как мы видим на нашей эмблеме, он символизирует тигра — это сильная кошка, стремящаяся к достижению своих целей со спокойным лицом. Это также амурский тигр, которого мы оберегаем на нашей планете от вымирания, чтобы сохранить этот вид, — рассказала космонавт Анна Кикина.
Напомним, ранее космонавт показал с орбиты священную гору Хабаровского края.