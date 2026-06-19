В ГД предложили создать аналог «Московского долголетия» для детей

Он подчеркнул, что программа «Московского долголетия» является «непревзойденным масштабным комплексом бесплатных мер по социализации и развитию людей старшего возраста». «До ее осуществления ничего подобного ей нельзя было даже представить. Однако аналогичная по охвату и глубине программа в отношении детей, к сожалению, отсутствует. Основная часть доступных детских кружков и секций, как спортивных, так и развивающих в других сферах носит платный характер», — отметил парламентарий.