В ГД предложили создать аналог «Московского долголетия» для детей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Программа «Московское долголетие» стала примером комплекса мер по поддержке людей старшего возраста, и нужно создать аналогичную сеть бесплатных кружков и занятий для детей из небогатых семей. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).
«Обращения избирателей показывают, что назрела вполне очевидная потребность развертывания бесплатной социализирующей и развивающей программы, подобной “Московскому долголетию”, в отношении детей и подростков из мало- или среднеобеспеченных семей, которые не имеют возможности обеспечивать своим детям участие в имеющихся платных активностях», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что программа «Московского долголетия» является «непревзойденным масштабным комплексом бесплатных мер по социализации и развитию людей старшего возраста». «До ее осуществления ничего подобного ей нельзя было даже представить. Однако аналогичная по охвату и глубине программа в отношении детей, к сожалению, отсутствует. Основная часть доступных детских кружков и секций, как спортивных, так и развивающих в других сферах носит платный характер», — отметил парламентарий.