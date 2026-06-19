В Хабаровске директора фирмы и подельников осудили за мошенничество на 183 млн рублей

По версии следствия, житель краевой столицы с использованием своего служебного положения, будучи генеральным директором лесозаготовительной организации, а также двое его знакомых и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, в период с апреля 2017 года по май 2020 года, находясь в Хабаровске, путем обмана и злоупотребления доверием посредством преобразования Общества в производственный кооператив и дальнейшего исключения 2 пайщиков иностранных граждан приобрели в полном объеме права на 100% паевого фонда предприятия, а также на все имущество и имущественные права организации, распоряжаясь ими по своему усмотрению, чем причинили иностранным гражданам ущерб в особо крупном размере на общую сумму 144 млн рублей.