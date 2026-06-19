В Хабаровске директора фирмы и подельников осудили за мошенничество на 183 млн рублей

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 183 млн рублей. С 2017 по 2020 год в Хабаровске директор лесозаготовительной фирмы вместе с двумя знакомыми и ещё одним человеком обманом завладел компанией, преобразовав её в кооператив и исключив из состава двух иностранных пайщиков. В результате иностранцы понесли ущерб на 144 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
«Железнодорожным районным судом г. Хабаровска вынесен обвинительный приговор в отношении 3 жителей Хабаровского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), кроме того, один из них также дополнительно осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следствия, житель краевой столицы с использованием своего служебного положения, будучи генеральным директором лесозаготовительной организации, а также двое его знакомых и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, в период с апреля 2017 года по май 2020 года, находясь в Хабаровске, путем обмана и злоупотребления доверием посредством преобразования Общества в производственный кооператив и дальнейшего исключения 2 пайщиков иностранных граждан приобрели в полном объеме права на 100% паевого фонда предприятия, а также на все имущество и имущественные права организации, распоряжаясь ими по своему усмотрению, чем причинили иностранным гражданам ущерб в особо крупном размере на общую сумму 144 млн рублей.
Кроме того, после преобразования общества, являясь председателем правления производственного кооператива, горожанин с использованием своего служебного положения в период с июня 2019 года по апрель 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием иностранных граждан похитил принадлежавшие одному из них денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 39 млн рублей.
Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений, с учетом роли каждого назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком от 7 до 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
С виновных солидарно взыскано 144 млн рублей, кроме того, с одного из них взыскано более 39 млн рублей.
Государственное обвинение поддержано уголовно-судебным управлением прокуратуры Хабаровского края.
Приговор не вступил в законную силу.