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Первая серьёзная травма ЧМ-2026: Игрок Канады получил перелом в разгромной игре с Катаром

В матче группового этапа ЧМ-2026 между Канадой и Катаром игрок сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом берцовой кости.

Источник: Life.ru

Травма произошла после фола Ассима Мадибо, который получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Ранее в первом тайме ещё одну красную карточку получил Хомам Ахмед. Таким образом, Катар остался вдевятером.

На данный момент Канада ведёт в счёте 5:0.

Канада и Катар играют в группе В. С ними в квартете выступают сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Их очный матч ранее закончился разгромом — швейцарцы уверенно победили со счётом 4:1.

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