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В Европе отправили Каллас работать над ошибками: ее идею о ветеранах СВО просто выслушали

Саммит ЕС призвал Каллас доработать идею запрета въезда ветеранам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии и службе внешних действий под руководством Каи Каллас доработать детали запрета на въезд для ветеранов СВО. Об этом говорится в итоговом заявлении.

«Европейский совет принял к сведению предложение Еврокомиссии и верховного представителя об этом и рекомендовал продолжить техническую работу, чтобы оценить возможные пути реализации этого решения», — говорится в заявлении.

При этом лидеры Евросоюза подчеркнули, что визовая политика остается исключительной прерогативой государств-членов. По сути, эта формулировка означает, что саммит в нынешнем виде не готов поддержать данную инициативу исполнительных органов ЕС.

Накануне Каллас заявила о планах Еврокомиссии включить всех участников СВО в черный список ЕС. При этом Каллас отметила, что Украина еще якобы не готова к переговорам с Россией.

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