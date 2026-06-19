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В России число многодетных семей выросло в полтора раза

С 2019 года число многодетных семей в России выросло в 1,5 раза.

С 2019 года число многодетных семей в России выросло в 1,5 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в стране живет почти 2,9 млн многодетных семей. В них воспитываются около 9,5 млн детей. Голикова отметила, что поддержке таких семей уделяют особое внимание. По указу президента статус многодетной семьи стал единым для всей страны.

Для семей уже ввели общие удостоверения и создали специальный банк данных. Кроме того, правительство вместе с регионами готовит переход к новым правилам поддержки. Многодетные семьи смогут получать помощь без учета нуждаемости.

Ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны.

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