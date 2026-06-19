В России число многодетных семей выросло в полтора раза

По ее словам, сейчас в стране живет почти 2,9 млн многодетных семей. В них воспитываются около 9,5 млн детей. Голикова отметила, что поддержке таких семей уделяют особое внимание. По указу президента статус многодетной семьи стал единым для всей страны.