Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает издание Euractiv.
В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада украинский морской беспилотник «Козак Мамай», что подтвердил министр обороны Греции.
На полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис встретился с Зеленским и поднял тему инцидента. Греческий премьер предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий следует избегать, говорится в публикации.
За последние три месяца в Европе уже произошло 11 инцидентов с украинскими беспилотниками. Киевский режим продолжает бомбить страны Европейского союза (ЕС) каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро.
Тем временем Британия и Польша в рамках подписанного соглашения назвали Российскую Федерацию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней.