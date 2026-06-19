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Премьер Греции предупредил Зеленского о недопустимости расширения зоны СВО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает издание Euractiv.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает издание Euractiv.

В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада украинский морской беспилотник «Козак Мамай», что подтвердил министр обороны Греции.

На полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис встретился с Зеленским и поднял тему инцидента. Греческий премьер предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий следует избегать, говорится в публикации.

За последние три месяца в Европе уже произошло 11 инцидентов с украинскими беспилотниками. Киевский режим продолжает бомбить страны Европейского союза (ЕС) каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро.

Тем временем Британия и Польша в рамках подписанного соглашения назвали Российскую Федерацию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней.