«Возможность быть голосом страны»: Откровения Miss BRICS спустя три месяца после победы

«Для меня и всей команды организаторов большая честь, что конкурс представлен на деловом событии международного уровня. Тем более почётно, что оно проходит на родине конкурса красоты БРИКС — в Республике Татарстан. Наша миссия неизменна — укрепление сотрудничества между разными народами и культурами, несмотря на различия. И в этом мы созвучны с повесткой форума “Россия — АСЕАН”, — заявила Саляхова.