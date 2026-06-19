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Россияне будут расплачиваться по-новому: в магазинах и ресторанах появится единый QR-код

Депутат Свищев: в России с 1 сентября появится единый QR-код для оплаты товаров.

Источник: Комсомольская правда

В российских магазинах и заведениях общественного питания с 1 сентября начнет внедряться универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«С 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт», — сказал он в интервью РИА Новости.

Свищев отметил, что нововведение упростит процесс оплаты и устранит путаницу на кассах, а также расширит возможности выбора для потребителей. При этом сохранятся все привычные бонусы, кешбэки и программы лояльности банков. Внедрение системы будет происходить поэтапно.

Ранее KP.RU сообщал, что в апреле-мае этого года доля наличных платежей в России выросла в годовом выражении и достигла 30,2 процента. Рассчитываться наличными больше всего предпочитают в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.