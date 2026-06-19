В Хабаровском крае усилят контроль за местами отдыха у воды с приходом жары

В Хабаровском крае с наступлением жаркой погоды усиливают профилактическую работу на водоёмах. Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвящённое безопасности на воде. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как отметили в комитете правительства края по гражданской защите, официально случаев гибели людей, связанных с купанием, в регионе пока не зафиксировано. Однако расслабляться нельзя. Спасатели и органы местного самоуправления уже увеличили количество профилактических рейдов. Только с начала лета проведено 106 таких выездов, проинформировано 696 человек, выдано 669 листовок и установлен 131 знак безопасности.
— Купание разрешено только в специально оборудованных местах. Большинство мест отдыха у воды предназначены именно для отдыха, а не для купания. Главам муниципалитетов поручаю усилить контроль за наиболее посещаемыми береговыми территориями, обеспечить работу спасательных постов и принять дополнительные меры по предотвращению несчастных случаев, — сказала Ирина Горбачева.
На заседании обсудили и проблемы любителей активного отдыха. Представитель сообщества райдеров Хабаровска Дмитрий Ващенко предложил не ужесточать запреты, а создавать легальные и безопасные альтернативы для занятий водными видами спорта. Профильным министерствам поручено проработать вопрос «пилотных мест» совместно с муниципалитетами и обществом райдеров.
Начальник отдела предупреждения ЧС Александр Курбала напомнил, что за купание в неположенных местах предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Особое внимание уделяют безопасности детей — в самых посещаемых зонах отдыха работают спасательные посты. О любых опасных ситуациях необходимо сообщать по номеру «112».
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