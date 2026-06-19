В Хабаровском крае усилят контроль за местами отдыха у воды с приходом жары

Как отметили в комитете правительства края по гражданской защите, официально случаев гибели людей, связанных с купанием, в регионе пока не зафиксировано. Однако расслабляться нельзя. Спасатели и органы местного самоуправления уже увеличили количество профилактических рейдов. Только с начала лета проведено 106 таких выездов, проинформировано 696 человек, выдано 669 листовок и установлен 131 знак безопасности.