В Хабаровске завод имени Горького продают за 708,5 млн рублей

Из-за специфики завода купить имущество сможет не любой желающий. Покупатель должен сохранить целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также продолжить исполнение договоров, связанных с гособоронзаказом и обеспечением обороноспособности страны. В связи с этим к участию допустят только тех, кто имеет право владеть таким имуществом и обладает необходимыми лицензиями. В числе требований — доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не ниже уровня «секретно», а также лицензии на производство, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники.