В Хабаровске завод имени Горького продают за 708,5 млн рублей

Имущество Хабаровского завода имени Горького, известного как ПАО «Хабсудмаш», выставили на торги с начальной ценой более 708,5 млн рублей. На продажу вынесли недвижимость, движимое имущество, а также конструкторскую и техническую документацию предприятия, следует из данных Федресурса.
Заявки на участие будут принимать с 6 июля по 26 августа 2026 года. Торги пройдут на понижение: если покупатель не найдётся сразу, цена будет снижаться. Минимальная стоимость продажи составит 20% от начальной цены.
Из-за специфики завода купить имущество сможет не любой желающий. Покупатель должен сохранить целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также продолжить исполнение договоров, связанных с гособоронзаказом и обеспечением обороноспособности страны. В связи с этим к участию допустят только тех, кто имеет право владеть таким имуществом и обладает необходимыми лицензиями. В числе требований — доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не ниже уровня «секретно», а также лицензии на производство, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники.
Хабаровский завод имени А. М. Горького был основан в 1935 году, а с 1946-го переориентирован на судостроение. Предприятие выпускало судовые краны, лебёдки, насосы и оборудование для гражданских судов и кораблей ВМФ. В 2024 году завод признали банкротом.