Россиянам назвали один из самых востребованных навыков будущего

По ее мнению, наибольшие преимущества от внедрения ИИ сегодня получают специалисты в сфере аналитики и информационных технологий. Однако востребованность растет и у сотрудников, которые готовы адаптировать свои функции под новые технологии и использовать их для повышения эффективности работы, подчеркнула эксперт.