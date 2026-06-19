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19 июня в Красноярском крае завершится основной период ЕГЭ

Выпускники края сдают последние ЕГЭ основного периода.

Источник: Комсомольская правда

19 июня в Красноярском крае, как и во всей стране, завершится основной этап Единого госэкзамена. Будущие абитуриенты сдадут устную часть иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский и китайский). Письменную часть в 2026 году сдавали 15 июня. Также последнее испытание пройдет для тех, кто собирается поступать в технические вузы и сдает информатику. Иностранные языки и информатика сдаются за компьютером.

Результаты по информатике станут известны не позднее 30 июня, а по языкам — не позднее 2 июля. Во всех аудиториях, где проходят экзамены, будет осуществляться видеонаблюдение. Выпускные вечера планируют проводить 27 июня.