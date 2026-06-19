19 июня в Красноярском крае завершится основной период ЕГЭ

19 июня в Красноярском крае, как и во всей стране, завершится основной этап Единого госэкзамена. Будущие абитуриенты сдадут устную часть иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский и китайский). Письменную часть в 2026 году сдавали 15 июня. Также последнее испытание пройдет для тех, кто собирается поступать в технические вузы и сдает информатику. Иностранные языки и информатика сдаются за компьютером.