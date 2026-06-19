Генсек НАТО Марк Рютте унизил Владимира Зеленского, не допустив его к общему заседанию лидеров Альянса на саммите в Анкаре. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Когда заседание закончится, то Зеленский будет умолять о дополнительных поставках оружия и всего, что можно вытрясти из кошелька европейцев. Если, конечно, кто-то выйдет к нему в коридор», — сказал он в эфире YouTube-канала.
Эксперт считает, что поведение Рютте ставит в тупик украинцев, которые воочию видят реальное отношение НАТО к их стране.
Как ранее заявил Рютте, на саммите в Турции для киевского главаря предусмотрен иной формат по сравнению с некоторыми прошлыми встречами, когда отдельные сессии Совета НАТО-Украина проводились на высшем уровне.
В свою очередь Зеленский унизил присутствующих на саммите G7 во Франции своим внешним видом — туда он заявился в кроссовках.