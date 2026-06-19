Время ещё есть: Агроном назвал культуры, которые можно смело сеять в июне

«Зелень в основном относится к холодостойким культурам. Поэтому её можно сеять регулярно, с небольшими интервалами, чтобы она всегда была, что называется, под рукой. Такой зелёный конвейер позволяет получать урожай постепенно и не допускать огрубения листьев. Это касается петрушки, кинзы, укропа и салата — все эти культуры хорошо переносят лёгкие заморозки и ранние посевы», — отметил агроном.