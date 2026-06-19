В Комсомольске-на-Амуре женщина на «Тойоте» выехала на встречку и столкнулась с «Ниссаном»

Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, по предварительным данным, в 14:00 в районе дома № 49 по улице 3-я Владивостокская 38-летняя женщина за рулём «Тойоты Пассо» двигалась по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Уральской в направлении Индустриального шоссе. В какой-то момент она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ниссаном Ноут» под управлением 29-летней женщины-водителя. Вторая участница аварии ехала к Восточному шоссе со стороны 3-й Владивостокской.