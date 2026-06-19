В Комсомольске-на-Амуре женщина на «Тойоте» выехала на встречку и столкнулась с «Ниссаном»

В Комсомольске-на-Амуре 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-водитель. Авария случилась из-за выезда на полосу встречного движения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, по предварительным данным, в 14:00 в районе дома № 49 по улице 3-я Владивостокская 38-летняя женщина за рулём «Тойоты Пассо» двигалась по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Уральской в направлении Индустриального шоссе. В какой-то момент она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ниссаном Ноут» под управлением 29-летней женщины-водителя. Вторая участница аварии ехала к Восточному шоссе со стороны 3-й Владивостокской.
Удар пришёлся на передние части автомобилей. В результате столкновения водитель «Тойоты Пассо» получила травмы ноги. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавшей. Женщину доставили в медицинское учреждение. Водитель «Ниссана» серьёзных повреждений не получила.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Движение в районе аварии было временно затруднено. Автоинспекторы напоминают, что выезд на встречную полосу остаётся одним из самых опасных манёвров и требует от водителей предельной концентрации.
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