Организатором сорванной атаки БПЛА на Белый дом являлся мигрант из Мексики

Мужчину задержали в городе Омаха (штат Небраска) сотрудники ФБР. По данным ведомства, среди тех, кто готовил атаку, его знали по псевдониму Shepherd. В ФБР полагают, что мигрант занимался планированием, организацией и управлением готовящегося нападения. В переписке с другими участниками преступной группы он представил подробный план действий и призывал их проявлять максимальную агрессию.
В Федеральном бюро расследований уточнили, что мужчина въехал в США в 2001 году по визе, которая выдается для туризма, лечения или посещения родственников. При этом он остался на американской территории. В 2014 году Альварес получил защищённый миграционный статус как прибывший в Соединённые Штаты несовершеннолетним.
Напомним, ранее стало известно, что правоохранительные органы США предотвратили террористический акт во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходившего на территории Белого дома 14 июня. Зрителями на этом мероприятии были.
несколько тысяч человек, в том числе Дональд Трамп.
Источник телеканала Fox 56 проинформировал, что силовики задержали пятерых участников преступной группы. Всего было выявлено 23 соучастника. По его данным, преступники собирались направить на строения БПЛА, начиненные взрывчаткой. Этим шагом злоумышленники намеревались вызвать панику и массовую эвакуацию. После этого снайперы должны были начать стрелять по толпе.