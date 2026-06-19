Ведущая извинилась перед Месси за публикацию новости о смерти его отца

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья принесла извинения семье Лионеля Месси за распространение ложной информации о кончине его отца Хорхе.
«Хотела бы уточнить, что эта ложная информация, якобы проверенная, была предоставлена мне во время прямого эфира продюсерами программы. Тем не менее беру на себя ответственность за эту ошибку», — отметила Пенья на своей официальной странице в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что Хорхе Месси проходит лечение в связи с проблемами со здоровьем, однако его текущее состояние оценивается как стабильное.
«Я приношу извинения семье Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, они переживают. Я очень стыжусь того, что стала причиной этой боли», — заявила телеведущая.
Накануне Месси рассказал, почему не смог сдержать слез после своего первого гола на чемпионате мира 2026 года в матче против Алжира.