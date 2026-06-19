Поезд сбил ребенка на велосипеде в Красноярском крае

В Ачинском округе Красноярского края грузовой поезд травмировал 7‑летнего мальчика, который пытался пересечь железнодорожный переезд на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.
Как рассказали в транспортной полиции Сибири, все произошло 18 июня в поселке Тарутино:
«Ожидая у переезда, ребенок пропустил один проходящий состав. Сразу после того, как поезд проехал, мальчик начал движение, однако не убедился в безопасности и не заметил второй состав, приближающийся по соседнему пути в противоположном направлении».
В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован.
Следователи проводят необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего, по результатам которого будет принято процессуальное решение.