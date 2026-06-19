В Хабаровском крае утвердили программу защиты от ящура до 2030 года

Плановая вакцинация в крае предусмотрена для крупного и мелкого рогатого скота. Целевой охват должен составлять не менее 95% восприимчивых животных, а уровень популяционного иммунитета — не ниже 80%. Свиней будут учитывать и контролировать, но вакцинацию против ящура для них в регионе не проводят.