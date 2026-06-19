В Хабаровском крае утвердили программу защиты от ящура до 2030 года

В Хабаровском крае утвердили программу контроля за ящуром на 2026−2030 годы. Документ должен помочь региону сохранить официальный статус территории, благополучной по ящуру с вакцинацией, и снизить риск заноса опасной инфекции.
Программа утверждена распоряжением правительства края № 360-рп от 15 июня 2026 года. В ней прописаны учёт и маркирование восприимчивых животных, контроль их перемещения, проверка ввоза продукции и кормов, лабораторные исследования и постоянный ветеринарный мониторинг.
Отдельное внимание уделят биологической безопасности хозяйств. В документе также закреплён порядок действий ветеринарных служб и контролирующих органов на случай подозрения на заболевание и возможного введения ограничительных мер.
Плановая вакцинация в крае предусмотрена для крупного и мелкого рогатого скота. Целевой охват должен составлять не менее 95% восприимчивых животных, а уровень популяционного иммунитета — не ниже 80%. Свиней будут учитывать и контролировать, но вакцинацию против ящура для них в регионе не проводят.
Принятие программы не связано с выявлением вспышки ящура. Документ носит профилактический характер и несёт цель задать правила работы для ветеринарных служб, хозяйств и надзорных органов до конца 2030 года.