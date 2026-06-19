Вакцинация от ВПЧ в Англии сократила смертность от рака шейки матки до нуля

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) практически устранила смертность от рака шейки матки среди молодых женщин в Англии, выяснили исследователи, опубликовавшие результаты в журнале The Lancet.
Ученые изучили данные о смертности за 2001−2024 годы. Национальная программа вакцинации против ВПЧ стартовала в 2008 году и охватила девочек 12−13 лет — уровень привитых достигал 88−90 процентов. Среди женщин в возрасте 20−24 лет в период с 2020 по 2024 год не было зарегистрировано ни одного случая смерти от этого заболевания, тогда как по прежним показателям ожидалось более 23 смертей.
В других возрастных группах смертность снизилась на 69−80 процентов. По оценкам авторов, с момента внедрения программы удалось предотвратить около 200 смертей. Исследователи подчеркивают, что это первое убедительное доказательство того, что массовая вакцинация против ВПЧ не только снижает заболеваемость, но и спасает жизни, говорится в материале.
Ранее экспериментальная противораковая вакцина «амивантамаб» продемонстрировала полное уничтожение опухолей у некоторых пациентов, при этом заметные изменения стали очевидны в течение нескольких недель.