В Хабаровске на площадке Краевого центра единоборств стартовал региональный этап V открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026» (12+). Отборочные состязания проходят в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом России Владимиром Путиным. С приветственным словом к участникам соревнований обратился вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, который отметил, что комплекс ГТО — это не просто нормативы, а целая философия, объединяющая поколения и воспитывающая характер, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сегодня мы собрались здесь не просто для спортивных состязаний — мы отмечаем торжество силы духа, воли к победе и любви к здоровому образу жизни. Вы — те, кто готов бросить вызов самому себе, преодолеть собственные границы и показать, на что действительно способны», — подчеркнул вице-губернатор Артем Мельников.
Кроме того, Артем Мельников пожелал каждому атлету честной борьбы и достойных результатов, напомнив, что каждый, кто вышел на старт, уже одержал победу над собой.
Участникам предстоит пройти «Гонку ГТО» — комплекс функциональных упражнений на силу, скорость и выносливость, включающий бег с гантелью, прыжки, отжимания, становую тягу и упражнения на турнике. В отборе участвуют как любители, так и профессионалы старше 18 лет. Для школьников от 14 до 17 лет организован специальный отбор.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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«В этом году очень красивая площадка, и с каждым годом уровень участников растет. Вот сегодня выступали дети — в прошлом году у них были сложности на отжиманиях, а сейчас они просто пролетают их и не замечают. Я всех зову участвовать — движения здесь понятные и доступные, приседания, отжимания, пресс. Ничего сложного нет, нужно просто показать максимально хорошее время», — рассказала участница отбора Евгения Яворская.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровске проходит региональный отбор «Игр ГТО». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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Соревнования продлятся до 21 июня, участвовать могут все желающие. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Победители краевого отбора получат право выступить в финале главных соревнований Восточного экономического форума (16+), который состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Там встретятся победители региональных этапов из 11 субъектов Дальнего Востока. Во всех категориях участия предусмотрен призовой фонд.
Напомним, что в 2026 году в Хабаровском крае к выполнению нормативов ГТО уже приступили 19 518 жителей в возрасте от 6 лет и старше. На знаки отличия нормативы сдали 14 681 человек. Из них золотой знак получили 5 896 участников, серебряный — 4 450, бронзовый — 4 335.