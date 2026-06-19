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Приморские врачи спасли женщину с одним из самых опасных сосудистых заболеваний

В тяжелом состоянии во Владивостокскую клиническую больницу № 1 привезли 41-летнюю женщину с сильными схваткообразными болями в животе. Обследование выявило острый тромбоз мезентериальной артерии — состояние, когда тромб перекрывает кровоснабжение кишечника. Это грозит быстрым отмиранием тканей и высокой вероятностью летального исхода. Женщине провели операцию, удалив пораженный участок кишечника и сохранив функции органа. Несколько дней пациентка была.

В тяжелом состоянии во Владивостокскую клиническую больницу № 1 привезли 41-летнюю женщину с сильными схваткообразными болями в животе. Обследование выявило острый тромбоз мезентериальной артерии — состояние, когда тромб перекрывает кровоснабжение кишечника. Это грозит быстрым отмиранием тканей и высокой вероятностью летального исхода. Женщине провели операцию, удалив пораженный участок кишечника и сохранив функции органа. Несколько дней пациентка была в реанимации, после чего ее перевели в хирургическое отделение. Сейчас она дома и продолжает восстановление под наблюдением врачей.